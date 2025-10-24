Campo Grande ganha concessionária de motos elétricas da Yadea

Campo Grande passa a contar com uma concessionária da Yadea, fabricante chinesa considerada líder mundial na produção de motos elétricas. Em entrevista aTarde da Massa, o gerente comercial Leonardo Ferreira explicou que o uso de veículos elétricos é uma tendência global e que o Brasil tem condições favoráveis para essa mudança, por contar com uma matriz energética majoritariamente limpa.

Segundo Ferreira, o principal atrativo das motos elétricas é a redução de custos. Ele afirmou que uma carga completa custa entre R$ 1 e R$ 2 e permite percorrer cerca de 90 quilômetros.

Leonardo Ferreira nos estúdios da Massa FM

“Não há gasto com combustível nem com manutenção, como troca de óleo”, disse.

A Yadea oferece diferentes modelos, desde os que dispensam habilitação até motos de maior potência.

De acordo com o gerente, os veículos elétricos se adaptam bem ao clima e ao relevo do país. “A tecnologia já é usada em regiões com temperaturas extremas, o que mostra que o Brasil está preparado para receber essa modalidade de transporte”, afirmou.

As condições de compra incluem parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão e opções em até 24 parcelas no boleto. A loja funciona na Rua João Pedro de Souza, número 798, em Campo Grande.

Ferreira convidou o público a conhecer os modelos disponíveis e destacou que o setor elétrico representa um novo estágio na mobilidade urbana, com foco em eficiência e menor impacto ambiental.

Confira a entrevista completa na Tarde da Massa desta sexta-feira (24):