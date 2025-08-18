Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Campo Grande inaugura Escola Sesc Ensino Médio de excelência

Unidade alia tecnologia, ensino bilíngue e proposta personalizada para preparar jovens para vestibulares e carreira profissional

Duda Schindler

Inauguração da nova escola contou com apresentações artísticas - Foto: Duda Schindler
Inauguração da nova escola contou com apresentações artísticas - Foto: Duda Schindler

Campo Grande passa a contar com uma nova referência em educação a partir desta segunda-feira (18). O Sistema Comércio MS, por meio do Sesc, inaugurou a Escola Sesc Ensino Médio Dr. José Roberto Tadros, unidade voltada para a formação integral dos estudantes, com foco no alto rendimento acadêmico e preparação para vestibulares.

De acordo com o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, a unidade representa um avanço importante para a rede educacional. “Estamos inaugurando uma escola que traz o Ensino Médio de forma diferenciada, com laboratórios especializados, proposta bilíngue e foco em preparar o jovem para o que ele escolher: vestibular, Enem, carreira tecnológica ou mesmo empreender. Aqui, ele encontra respaldo e estrutura para a sua formação”, destacou.

Escola fica localizada na Rua Dom Aquino – Duda Schindler

Localizada na Rua Dom Aquino, 1641, no centro da Capital, a escola foi projetada para unir inovação, tecnologia e um modelo pedagógico diferenciado. O espaço tem mais de 2 mil metros quadrados e inclui salas de aula para até 40 estudantes, auditório, quadra poliesportiva, salas de estudo individuais, plantão de dúvidas e áreas de convivência.

Segundo ele, a proposta pedagógica privilegia a personalização do aprendizado. “Nem todas as pessoas aprendem da mesma forma. A escola trabalha com plataformas que identificam individualmente as necessidades de cada aluno e oferecem um sistema de ensino adaptado. Esse é o grande diferencial, preparar o estudante para lidar com um mundo cada vez mais tecnológico e competitivo”, acrescentou Mello.

Além da nova unidade, o Sesc já mantém em funcionamento a Escola Horto, em Campo Grande, e a Escola de Três Lagoas, que oferecem desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. Todas as unidades utilizam metodologias ativas, ensino bilíngue e tecnologias digitais no processo de aprendizagem.

Com a inauguração, o Sistema Comércio MS reforça o compromisso de investir em educação como ferramenta de transformação social. “Estamos entregando à sociedade um espaço moderno, preparado para formar cidadãos críticos, autônomos e prontos para os desafios do futuro”, finalizou Mello.

