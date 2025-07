Campo Grande lidera abertura de empresas e MEIs em MS

Campo Grande segue como o principal polo de novos negócios em Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e abril de 2025, a Capital registrou a criação de 2.046 novas empresas e a formalização de 8.713 microempreendedores individuais (MEIs), o que representa 42% e 45%, respectivamente, do total estadual nesse período.

O bom desempenho reflete um ambiente favorável ao empreendedorismo, com avanços na desburocratização e maior agilidade nos processos de formalização. A cidade também se destaca por possuir o menor tempo médio de abertura de empresas do estado: apenas 2 horas e 53 minutos, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems).

Em todo o estado, o primeiro quadrimestre contabilizou 24.116 novos empreendimentos, somando 4.868 empresas e 19.248 MEIs. O setor do comércio continua sendo o principal motor da economia sul-mato-grossense, com 3.664 novas empresas e 13.808 MEIs formalizados nesse período.

Na segunda posição aparece a indústria, com 1.033 empresas abertas e 3.966 MEIs. Já o setor de serviços, embora apresente menor número absoluto de registros (171 empresas), representa mais de 66% das atividades secundárias dos novos negócios formalizados no estado.

Os dados são do Mapa de Empresas de Mato Grosso do Sul, levantamento da Jucems em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o Sebrae/MS, por meio do convênio Redesim Conectada