Campo Grande mantém saldo positivo de empregos formais em abril

Campo Grande encerrou o mês de abril com saldo positivo de 1.459 empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (28).

O resultado consolida a tendência de crescimento do mercado de trabalho no município em 2025 e reflete os efeitos de políticas públicas voltadas à qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo.

De acordo com o relatório elaborado pelo Observatório Municipal do Emprego, ligado à Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), o número de admissões no período foi de 13.116, frente a 11.657 desligamentos. Os setores que mais contribuíram para o desempenho positivo foram serviços (+686), comércio (+324), construção civil (+211), indústria (+137) e agropecuária (+101).

A variação relativa em comparação com o mês anterior foi de 0,58%, indicando estabilidade na geração de empregos. No acumulado do ano, o município registra 5.322 postos de trabalho a mais do que o total de demissões.

O setor de serviços lidera o crescimento com 8.218 vagas abertas desde janeiro, seguido pela indústria (+3.839), construção civil (+2.822), agropecuária (+2.802) e comércio (+827).

Para o diretor-presidente da Funsat, João Henrique de Lima Bezerra, os números reforçam o protagonismo da capital sul-mato-grossense no cenário estadual. “É um resultado que confirma o aquecimento do mercado de trabalho local e a efetividade das ações desenvolvidas pela Funsat, que tem atuado para ampliar o acesso da população a oportunidades reais de emprego”, afirma.