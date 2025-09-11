Campo Grande oferece mais de 1,3 mil vagas de emprego nesta quinta-feira

Para quem procura novas oportunidades no mercado de trabalho, 1.354 vagas são disponibilizadas nesta quinta-feira (11), em Campo Grande. As vagas são ligadas a 140 profissões diferentes, em cerca de 180 empresas.

A maior parte das captações não exige experiência para a contratação de colaboradores. Destaques na modalidade de “treinamento remunerado” para as buscas por açougueiro (4 vagas), auxiliar de armazenamento (5 vagas), auxiliar de limpeza (29 vagas), frentista (5 vagas), operador de bomba de concreto (6 vagas), operador de caixa (201 vagas), além de 69 vagas para repositor de mercadorias.

Das oportunidades que requerem experiência se destacam as funções como borracheiro (3 vagas), auxiliar de logística (60 vagas), desossador (100 vagas), consultor de vendas (11 vagas), farmacêutico (2 vagas), fisioterapeuta (1 vagas), gerente comercial (3 vagas), motorista de caminhão (22 vagas) e ainda cinco vagas urgentes para pedreiro com experiência.

Além dessas vagas, há triagem inclusiva ao público PCD (Pessoa com Deficiência), colocações disponíveis para atendente de lojas (5), porteiro (2), auxiliar de limpeza (1), almoxarife (1) e uma vaga para agente de saneamento.

Confira todas as vagas aqui.

Interessados devem comparecer na sede Fundação Social do Trabalho (Funsat), localizada Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, a partir das 7 horas, munidos de documento pessoal com foto e carteira de trabalho.