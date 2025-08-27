Campo Grande realiza Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

Campo Grande promove neste sábado (30), a partir das 8h, o Dia D de vacinação contra o sarampo, com atendimento na Praça Ary Coelho. A iniciativa é voltada para toda a população de seis meses a 59 anos e busca reforçar a proteção contra a doença, além de atualizar a caderneta vacinal de crianças, adolescentes, adultos e profissionais de saúde.

De acordo com a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo, a ampliação da vacinação é estratégica diante do aumento de casos em países vizinhos e da posição da capital como corredor para a região de fronteira. “Com a circulação do vírus em regiões tão próximas, é fundamental ampliar a imunização para evitar confirmações no município”, destacou.

A meta do Ministério da Saúde é atingir 95% de cobertura da vacina tríplice viral. Em Campo Grande, a taxa atual está em cerca de 86%, segundo a Sesau. O último registro de casos ocorreu em 2020, quando 10 pessoas foram diagnosticadas. Desde então, não houve novas confirmações, embora um caso suspeito esteja em investigação em 2025.

A vacinação seguirá o esquema definido por faixa etária: dose zero para bebês de 6 a 11 meses; primeira dose da tríplice viral aos 12 meses; segunda dose da tetra viral aos 15 meses; duas doses para quem tem até 29 anos; e ao menos uma dose para pessoas entre 30 e 59 anos.

Trabalhadores da saúde também precisam comprovar duas doses. Gestantes, crianças menores de 6 meses, pessoas com imunossupressão grave e quem tem histórico de reação alérgica à vacina não devem se vacinar.

Além da imunização, o evento oferecerá testagem rápida, orientações sobre combate a endemias e serviços do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).