Campo Grande recebe Carreta da Saúde da Mulher nesta sexta-feira

Campo Grande será uma das primeiras cidades do Brasil a receber a Carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A unidade móvel começa a funcionar nesta sexta-feira (10), dentro das ações do Outubro Rosa.

Os atendimentos às pacientes da rede pública terão no mesmo dia, a partir das 14h, na Avenida Vereador Thirson de Almeida, nº 3103, no Bairro Aero Rancho.

O projeto tem como objetivo ampliar o acesso a consultas e exames de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, especialmente em regiões com maior demanda e menor oferta de atendimento especializado. Em Campo Grande, as pacientes serão atendidas mediante agendamento prévio feito pelas unidades básicas de saúde, priorizando os encaminhamentos da atenção primária.

Além da Capital sul-mato-grossense, a ação também será realizada em outras 15 cidades de 11 estados, com expansão prevista para as próximas semanas. O programa busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, reforçando a rede pública de atenção à saúde da mulher em todo o país.

Atendimentos da carreta de saúde do Agora Tem Especialistas

📅 Data: 10/10/2025 (sexta-feira)

🕒 Horário: 14h

📍 Local: Av. Ver. Thirson de Almeida, 3103 – Aero Rancho, Campo Grande – MS, 79085-040