Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

SAÚDE

Campo Grande recebe Carreta da Saúde da Mulher nesta sexta-feira

Projeto nacional leva atendimentos especializados e gratuitos à população feminina do SUS

Duda Schindler

Atendimento sendo realizado pela Carreta da Saúde da Mulher - Foto: Divulgação
Atendimento sendo realizado pela Carreta da Saúde da Mulher - Foto: Divulgação

Campo Grande será uma das primeiras cidades do Brasil a receber a Carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A unidade móvel começa a funcionar nesta sexta-feira (10), dentro das ações do Outubro Rosa.

Os atendimentos às pacientes da rede pública terão no mesmo dia, a partir das 14h, na Avenida Vereador Thirson de Almeida, nº 3103, no Bairro Aero Rancho.

O projeto tem como objetivo ampliar o acesso a consultas e exames de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, especialmente em regiões com maior demanda e menor oferta de atendimento especializado. Em Campo Grande, as pacientes serão atendidas mediante agendamento prévio feito pelas unidades básicas de saúde, priorizando os encaminhamentos da atenção primária.

Além da Capital sul-mato-grossense, a ação também será realizada em outras 15 cidades de 11 estados, com expansão prevista para as próximas semanas. O programa busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, reforçando a rede pública de atenção à saúde da mulher em todo o país.

Atendimentos da carreta de saúde do Agora Tem Especialistas

📅 Data: 10/10/2025 (sexta-feira)
🕒 Horário: 14h
📍 Local: Av. Ver. Thirson de Almeida, 3103 – Aero Rancho, Campo Grande – MS, 79085-040

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos