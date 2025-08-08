Campo Grande recebe festival dedicado à arte e cultura para a primeira infância

De 5 a 7 de setembro, Campo Grande recebe o Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O evento, gratuito, reúne espetáculos, oficinas, contações de histórias, vivências artísticas e atividades formativas voltadas para bebês, crianças pequenas, famílias, professores e agentes culturais.

A proposta é oferecer um espaço de contato direto com diferentes linguagens artísticas, como teatro, dança, música, artes plásticas e literatura. Segundo a idealizadora Giulia Schröder, a iniciativa busca reconhecer bebês e crianças como sujeitos de direitos e apresentar a eles experiências culturais desde os primeiros anos de vida.

A programação contará com artistas e grupos de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, incluindo nomes como Lucilene Silva (SP), Cia. Pé de Moleque (MG), Ludmila Yarasukai (MG), Bárbara Flor (MG), Mariana Stocchero (MS), Ciro Brincante (MS) e Trupe Teatro de Brincar (MS). Haverá ainda uma exposição com trabalhos produzidos por crianças de escolas públicas de Campo Grande e Belo Horizonte.

De acordo com a também idealizadora Juliana Daher, da Cia. Pé de Moleque, o festival é um espaço para fortalecer e valorizar a produção artística voltada à primeira infância, incentivando o intercâmbio entre artistas, educadores e famílias.

Serviço

Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância

📅 5, 6 e 7 de setembro de 2025

📍 Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453, Centro – Campo Grande (MS)

🎟 Entrada gratuita