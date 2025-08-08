Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

EM SETEMBRO

Campo Grande recebe festival dedicado à arte e cultura para a primeira infância

Evento gratuito reunirá espetáculos, oficinas e vivências voltadas para bebês, crianças e famílias entre 5 e 7 de setembro

Duda Schindler

Ação realizada pela Cia. Pé de Moleque em Minas Gerais - Foto: Reprodução/ Elsio Paraíso
Ação realizada pela Cia. Pé de Moleque em Minas Gerais - Foto: Reprodução/ Elsio Paraíso

De 5 a 7 de setembro, Campo Grande recebe o Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O evento, gratuito, reúne espetáculos, oficinas, contações de histórias, vivências artísticas e atividades formativas voltadas para bebês, crianças pequenas, famílias, professores e agentes culturais.

A proposta é oferecer um espaço de contato direto com diferentes linguagens artísticas, como teatro, dança, música, artes plásticas e literatura. Segundo a idealizadora Giulia Schröder, a iniciativa busca reconhecer bebês e crianças como sujeitos de direitos e apresentar a eles experiências culturais desde os primeiros anos de vida.

A programação contará com artistas e grupos de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, incluindo nomes como Lucilene Silva (SP), Cia. Pé de Moleque (MG), Ludmila Yarasukai (MG), Bárbara Flor (MG), Mariana Stocchero (MS), Ciro Brincante (MS) e Trupe Teatro de Brincar (MS). Haverá ainda uma exposição com trabalhos produzidos por crianças de escolas públicas de Campo Grande e Belo Horizonte.

De acordo com a também idealizadora Juliana Daher, da Cia. Pé de Moleque, o festival é um espaço para fortalecer e valorizar a produção artística voltada à primeira infância, incentivando o intercâmbio entre artistas, educadores e famílias.

Serviço

Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância
📅 5, 6 e 7 de setembro de 2025
📍 Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453, Centro – Campo Grande (MS)
🎟 Entrada gratuita

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos