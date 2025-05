Campo Grande recebe primeira edição do Festival do Leite e Queijo

Campo Grande será palco da primeira edição do Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa, marcado para os dias 27 e 28 de junho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Com entrada gratuita, o evento busca valorizar a produção local de queijos artesanais e derivados do leite, além de incentivar o desenvolvimento da cadeia leiteira no Estado.

A programação reúne atrações culturais, experiências gastronômicas e atividades voltadas ao agronegócio e à economia criativa. Entre os destaques estão a degustação de queijos artesanais e produtos lácteos direto de produtores e agroindústrias da região, além de um restaurante de comitiva, barracas típicas com culinária pantaneira, praça de alimentação e apresentações musicais com artistas locais.

Além do aspecto cultural e gastronômico, o festival também abre espaço para o setor produtivo, com exposição e leilão de gado leiteiro, troca de conhecimento técnico e área comercial voltada a negócios e inovação rural.

A iniciativa tem como objetivo agregar valor à produção regional, promover a identidade cultural do estado e contribuir com o fortalecimento da renda de pequenos e médios produtores. A realização é resultado da parceria entre entidades do setor agropecuário, instituições de fomento e apoio técnico.

Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa

📅 Datas: 27 e 28 de junho

📍 Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Campo Grande (MS)

🎟️ Entrada: Gratuita