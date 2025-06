Campo Grande recebe torneio oficial de cubo mágico neste sábado

Neste fim de semana, Campo Grande será palco do II Torneio de Cubo Mágico, que reunirá mais de 120 competidores entre crianças, jovens e adultos. A competição acontece no sábado (21) e domingo (22), das 10h às 18h, em frente à Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita para o público.

O torneio é uma competição oficial reconhecida pela WCA (World Cube Association), entidade internacional responsável por regulamentar as regras e registrar os recordes mundiais. As provas abrangem diversas categorias, como 3x3x3 (o cubo tradicional), 2x2x2, 4x4x4, 3x3x3 com uma mão e Pyraminx – uma das variações mais desafiadoras do quebra-cabeça tridimensional.

Além das disputas, o evento também contará com oficinas abertas ao público, voltadas a pessoas de todas as idades que desejam aprender mais sobre o universo do cubo mágico ou desenvolver novas habilidades com o quebra-cabeça.

A participação como espectador é gratuita, mas quem deseja competir precisa se inscrever previamente pelo site da Associação Sul-Mato-Grossense de Cubo Mágico. A organização reforça que não haverá inscrições presenciais nos dias do evento.

Promovido pela Pantanal Cubing, o torneio busca fomentar o interesse pela prática, promover a troca entre os competidores e incentivar o raciocínio lógico e a concentração através da resolução do cubo.