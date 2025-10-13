Campo Grande recebe workshop de formação para modelos

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, sedia nos dias 1º e 8 de novembro o Ybyrá Lab, projeto voltado à formação de modelos e à capacitação sobre o funcionamento do mercado da moda. A programação inclui aulas teóricas e práticas, palestras, rodas de conversa e uma sessão de fotos profissionais ao final das atividades.
Idealizado e ministrado pela modelo e artista Isabela Lopes, o workshop aborda temas como percepção corporal, passarela, atuação em fashion films, sets fotográficos e publicidade.A metodologia propõe a integração de técnicas de teatro e dança, com foco na construção da presença cênica e no desenvolvimento da expressão corporal dos participantes.
O evento também terá a participação de modelos que atuam em nível nacional e internacional, como Lucas Evangelista e Luana Guimarães, que compartilharão suas experiências e orientações sobre carreira, mercado e posicionamento profissional.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de outubro pelo Instagram oficial do projeto. Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas.
Serviço:
- Evento: Ybyrá Lab – Workshop Intensivo para Modelos
- Datas: 1º e 8 de novembro de 2025
- Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Campo Grande (MS)
- Inscrições: Gratuitas até 26 de outubro pelo Instagram @ybyra.lab
- Vagas: 15 participantes
O Ybyrá Lab foi selecionado pelo Edital de Fomento a Projetos Culturais na Área de Criação/Experimentação em Moda & Design, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A iniciativa busca fortalecer a produção cultural e criativa em Mato Grosso do Sul.
*Com informações da assessoria