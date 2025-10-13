Campo Grande recebe workshop de formação para modelos

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, sedia nos dias 1º e 8 de novembro o Ybyrá Lab, projeto voltado à formação de modelos e à capacitação sobre o funcionamento do mercado da moda. A programação inclui aulas teóricas e práticas, palestras, rodas de conversa e uma sessão de fotos profissionais ao final das atividades.

Projeto é idealizado pela modelo e artista Isabela Lopes – Divulgação

Idealizado e ministrado pela modelo e artista Isabela Lopes, o workshop aborda temas como percepção corporal, passarela, atuação em fashion films, sets fotográficos e publicidade.A metodologia propõe a integração de técnicas de teatro e dança, com foco na construção da presença cênica e no desenvolvimento da expressão corporal dos participantes.

O evento também terá a participação de modelos que atuam em nível nacional e internacional, como Lucas Evangelista e Luana Guimarães, que compartilharão suas experiências e orientações sobre carreira, mercado e posicionamento profissional.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de outubro pelo Instagram oficial do projeto. Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas.