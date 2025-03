Campo Grande registra até 52 mm de chuva e mais de 1,7 mil raios

A forte chuva que caiu sobre Campo Grande na noite de terça-feira (11) acumulou volumes expressivos em diferentes regiões da cidade. A precipitação intensa também veio acompanhada de descargas elétricas, com um total de 1.755 raios registrados em Campo Grande.

De acordo com o meteorologista Nathálio Abrahão, o bairro Carandá Bosque registrou 52,4 mm de precipitação, enquanto na região do Colégio Militar o acumulado chegou a 40,4 mm.

Outros pontos da capital também tiveram volumes significativos, como a Vila Carvalho (15 mm) e a região norte-sul, com 8,8 mm. Na área da Embrapa, que registrou chuvas desde o início do dia 11 até a noite do dia 12, o total acumulado foi de 33,2 mm.

Além dos volumes na capital sul-mato-grossense, outras cidades do estado também tiveram chuvas expressivas. Bandeirantes acumulou 45,2 mm, São Gabriel do Oeste registrou 35,8 mm e Camapuã teve 32 mm. Em Coxim e Bataguassu, os acumulados foram menores, com 3 mm e 4 mm, respectivamente.

Transtornos causados pela chuva

A intensa precipitação causou alagamentos em diversos pontos da capital. A Avenida Júlio de Castilho foi um dos locais com grande acúmulo de água, onde estabelecimentos foram surpreendidos com a água adentrando os locais.

Na região norte da cidade, vias, como a Av. Tamandaré, também foram afetadas com enxurradas comprometendo o trânsito.

Imagens: Bianca Queiroz e Campo Grande Mil Grau

A Defesa Civil informou que equipes monitoraram a situação durante a noite, mas não houve registro de ocorrências graves. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que a umidade relativa do ar chegou a 80% com o retorno das chuvas.