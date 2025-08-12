Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

ECONOMIA

Campo Grande registra nova queda na inflação em julho

Alimentação e energia puxam redução pelo segundo mês seguido

Duda Schindler

Batata-inglesa foi destaque na redução - Foto: Arquivo RCN67
Batata-inglesa foi destaque na redução - Foto: Arquivo RCN67

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Campo Grande fechou julho com queda de 0,19%, marcando o segundo mês consecutivo de deflação. No mesmo período de 2024, a variação havia sido de 0,29%.

Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 2,55%, e nos últimos 12 meses, a 5,01%, abaixo dos 5,52% registrados no período anterior.

O recuo foi influenciado principalmente pela redução nos preços de Alimentação e bebidas, que caíram 1,06% no mês, impactando o índice em -0,24 ponto percentual. Alimentos consumidos em casa registraram queda de 1,68%, com destaque para a batata-inglesa (-33,84%), cebola (-27,58%) e tomate (-5,53%). Já as refeições fora do lar tiveram alta média de 0,87%.

Outro grupo que contribuiu para a queda foi Habitação, com recuo de 0,48%, puxado pela redução nas tarifas de energia elétrica residencial (-1,39%), mesmo com a vigência da bandeira vermelha patamar 1. Itens como sabão em pó e condomínio também ficaram mais baratos.

Entre as altas, o grupo Despesas pessoais subiu 0,81%, impulsionado por jogos de azar, ingressos de cinema e pacotes turísticos. Saúde e cuidados pessoais também teve alta, de 0,38%, com elevação nos preços de produtos para pele, hospitalização e cirurgias.

No cenário nacional, o IPCA de julho foi de 0,26%, acumulando alta de 3,26% no ano e 5,23% em 12 meses.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos