Campo Grande registra nova queda na inflação em julho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Campo Grande fechou julho com queda de 0,19%, marcando o segundo mês consecutivo de deflação. No mesmo período de 2024, a variação havia sido de 0,29%.

Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 2,55%, e nos últimos 12 meses, a 5,01%, abaixo dos 5,52% registrados no período anterior.

O recuo foi influenciado principalmente pela redução nos preços de Alimentação e bebidas, que caíram 1,06% no mês, impactando o índice em -0,24 ponto percentual. Alimentos consumidos em casa registraram queda de 1,68%, com destaque para a batata-inglesa (-33,84%), cebola (-27,58%) e tomate (-5,53%). Já as refeições fora do lar tiveram alta média de 0,87%.

Outro grupo que contribuiu para a queda foi Habitação, com recuo de 0,48%, puxado pela redução nas tarifas de energia elétrica residencial (-1,39%), mesmo com a vigência da bandeira vermelha patamar 1. Itens como sabão em pó e condomínio também ficaram mais baratos.

Entre as altas, o grupo Despesas pessoais subiu 0,81%, impulsionado por jogos de azar, ingressos de cinema e pacotes turísticos. Saúde e cuidados pessoais também teve alta, de 0,38%, com elevação nos preços de produtos para pele, hospitalização e cirurgias.

No cenário nacional, o IPCA de julho foi de 0,26%, acumulando alta de 3,26% no ano e 5,23% em 12 meses.