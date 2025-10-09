Veículos de Comunicação
ECONOMIA

Campo Grande sedia encontro sobre economia e sustentabilidade no Centro-Oeste

XV ENEOESTE reúne lideranças e especialistas para alinhar inovação, políticas públicas e crescimento regional

Duda Schindler

Evento debate sobre a fronteira do desenvolvimento econômico e sustentável - Foto: Agência Senado
Evento debate sobre a fronteira do desenvolvimento econômico e sustentável - Foto: Agência Senado

Campo Grande sedia, nos dias 30 e 31 de outubro, o XV Encontro de Economistas do Centro-Oeste (ENEOESTE), que neste ano tem como tema “Centro-Oeste e a nova fronteira do desenvolvimento econômico e sustentável”. O evento reúne especialistas, universidades, lideranças empresariais e representantes do poder público para discutir estratégias que conciliem crescimento econômico, inovação e sustentabilidade.

Realizado pelos Conselhos Regionais de Economia dos quatro estados da região, com apoio do Conselho Federal de Economia, o encontro busca fortalecer a integração entre academia, setor produtivo e governos. A programação inclui painéis sobre reforma tributária, bioeconomia, cooperativismo, energia limpa, cidades inteligentes e o papel da Rota Bioceânica na integração regional.

A edição de 2025 terá como palestrantes a economista e assessora do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TJMS), Renata Machado; o coordenador do Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Michel Constantino; o professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Mateus Boldrine Abrita; o professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Francis Régis Barbosa; o professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Dr. Murilo; o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis; e o diplomata e coordendador Nacional dos Corredores Bioceânicos, João Carlos Parkison.

De acordo com a organização, o ENEOESTE pretende consolidar-se como um espaço de articulação técnica e política, promovendo debates sobre políticas públicas e soluções aplicáveis aos desafios regionais. O objetivo é alinhar ciência, inovação e conservação ambiental às metas de competitividade e inclusão produtiva.

A edição de 2025 também destaca a participação de jovens economistas e pesquisadores, reforçando a importância da formação profissional e do protagonismo das novas gerações nas transformações econômicas do país. Estima-se a presença de cerca de 600 participantes por dia, além de transmissões online.

Inscrições estão abertas no site oficial do evento.

Serviço

XV ENEOESTE
Data: 30 e 31 de outubro
Local: Centro de Convenções Dr. José Roberto Tadros – Rua Francisco Cândido Xavier, n. 97, Campo Grande
Telefone: (67) 3356-4796
WhatsApp: (67) 9827-6001

