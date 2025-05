Campo Grande supera média nacional de cobertura vacinal contra a gripe

Campo Grande já alcançou 33,34% de cobertura vacinal contra a Influenza entre o público-alvo, superando as médias do Mato Grosso do Sul (28%) e do Brasil (21,40%). O índice coloca a capital na 11ª posição entre os 27 estados da federação, refletindo os esforços concentrados para ampliar o acesso à vacinação durante o período de alta circulação de vírus respiratórios.

Entre as estratégias adotadas está a realização do “Dia D” de vacinação, promovido nos dias 10 e 11 de maio. A mobilização resultou na aplicação de 8.710 doses em 15 pontos da cidade, incluindo dois sistemas drive-thru, que facilitaram o atendimento à população.

Desde o início da campanha, 168.855 pessoas foram vacinadas em Campo Grande, abrangendo todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade. O foco da vacinação continua sendo os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, com o objetivo de reduzir complicações e internações causadas pela gripe.

A vacinação segue disponível nas 74 unidades de saúde da Capital, em horário regular. A proteção coletiva continua sendo fundamental para conter o avanço das doenças respiratórias.