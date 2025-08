Campo Grande tem fim de semana com shows, teatro, feiras e atrações gratuitas

A capital sul-mato-grossense recebe uma programação diversificada neste primeiro fim de semana de agosto. Shows nacionais, feiras de economia criativa, atrações infantis e espetáculos gratuitos de teatro e stand up movimentam diferentes regiões da cidade.

Abaixo, confira os principais destaques da agenda cultural de Campo Grande entre sábado (2) e domingo (3):

SÁBADO (2)

Espetáculo “Clake”

Nova sessão da trupe Circo Amarillo com humor físico e poesia.

🕒 16h

📍 Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200

🎟 Entrada gratuita

Feira Ziriguidum

Feira com gastronomia, artesanato e atrações musicais com artistas locais.

🕒 16h às 22h

📍 Praça do Preto Velho – Jardim Paulista

🎟 Entrada gratuita

Feira Cultural do Coopharádio – Edição Dia dos Pais

Moda, arte e música em celebração aos pais com artistas como Georgia – O Anjo Azul e Banda Jão.

🕒 17h às 22h

📍 Praça V – Bairro Coopharádio

🎟 Entrada gratuita

Tardezinha 10 Anos com Thiaguinho

Turnê comemorativa do cantor em show especial de pagode.

🕒 A partir das 15h

📍 Parque de Exposições Laucídio Coelho

🎟 Ingressos a partir de R$ 184 (venda online)

Rafael Aragão – Stand Up “O Rei dos Peão”

O humorista traz um show com piadas sobre o cotidiano e a vida no campo.

🕒 20h

📍 Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225

🎟 A partir de R$ 50 (venda online)

Afrogueto – 4 anos

Festa com foco na cultura periférica e DJ Novin Yarp como atração principal.

🕒 22h

📍 Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103

🎟 A partir de R$ 20 (venda online)

3º Encontro do Choro

O Escritório Bar recebe vários grupos de chorinho ao longo do dia.

🕒 A partir das 12h30

📍 Rua Assunção, 265

🎟 R$ 20

Tributo ao Rock Nacional – Farrapos & Trapos

Show com sucessos do rock brasileiro como Barão Vermelho, RPM e Cazuza.

🕒 18h

📍 Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

🎟 A partir de R$ 25 (venda online)

Show “Fuck the System” – Tributo a System of a Down

Cover da banda americana com visual e som fiéis ao original.

🕒 20h

📍 Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

🎟 R$ 60 (venda online)

Especial Acústico – Foogha

Repertório com sucessos do rock internacional como Pearl Jam e Creed.

🕒 20h

📍 Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99

🎟 R$ 40 (venda online)

Sabadaza – Pop Art + Funk + Pop Hits

Festa no DAZA Club com música pop e funk.

🕒 23h59

📍 DAZA CLUB – Rua Marechal Rondon, 2181

🎟 A partir de R$ 15 (venda online)

POPNITE! – RBD x Disney Hits

Festa interativa com duelo musical entre sucessos do RBD e da Disney.

🕒 22h

📍 Mirante PUB – Rua Dr. Zerbini, 53 – Chácara Cachoeira

🎟 Entrada gratuita com reserva online

Nunca é de Boa – Lançamento de Donas do Buteco

Lançamento musical da dupla com shows convidados e open bar até 20h.

🕒 17h

📍 Paraíso Bar – Av. Fernando Corrêa da Costa, 1618

🎟 Entrada gratuita até 20h

DOMINGO (3)

Feira Borogodó – Especial Dia dos Pais

Mais de 300 expositores de gastronomia, moda e arte, com shows de Valu Samba Trio, Coquetel Blues e Big Field.

🕒 9h às 15h

📍 Praça do Coophafé

🎟 Entrada gratuita

Espetáculo “Ponto de Partida”

Última sessão do espetáculo com o palhaço idoso do Circo do Mato.

🕒 19h

📍 Circo do Mato – Rua Tonico de Carvalho, 263

🎟 Entrada gratuita

Oficina de Bobbie Goods

Atividade para aprender técnicas de pintura em livros ilustrados.

🕒 14h às 17h

📍 Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Livraria Maciel

🎟 Gratuita, com inscrição online

Oficina de Artesanato Infantil

Confecção de acessórios para crianças em espaço criativo.

🕒 14h às 16h

📍 Shopping Norte Sul Plaza – Praça de Eventos

🎟 Entrada gratuita

Chapa Quente – Batalha de Dança

Domingo encerra com competição de dança e DJ Shaba no Capivas.

🕒 20h

📍 Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079

🎟 Entrada gratuita