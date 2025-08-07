Campo Grande tem mais de 2 mil vagas de emprego abertas nesta quinta

Campo Grande conta com 2.116 vagas de emprego nesta quinta-feira (7), distribuídas entre 136 funções em empresas parceiras da capital. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de caixa (261), auxiliar de limpeza (123), desossador (100) e operador de telemarketing ativo (101). Também há chances para auxiliar de cozinha, consultor de vendas, atendente de padaria e fiscal de prevenção de perdas.

Sete funções são voltadas para quem busca o primeiro emprego, sem necessidade de experiência anterior. Estão entre elas açougueiro, atendente de balcão, auxiliar administrativo, estoquista, montador de estruturas metálicas, operador financeiro e repositor de mercadorias.

A lista completa das vagas ofertadas está disponível no site oficial da Funsat.

Cinco vagas são destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs), com oportunidades em cargos como empacotador à mão, atendente de loja e agente de saneamento.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-0585.