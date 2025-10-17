Campo Grande tem programação cultural e diversão para toda a família neste fim de semana

O fim de semana em Campo Grande traz atrações para diferentes públicos, com destaque para cultura, arte, música e entretenimento. Entre os eventos estão espetáculos de dança contemporânea, apresentações teatrais, shows musicais e atividades para crianças, além da eleição da Miss Beleza Gay MS 2025.
Sábado (18)
- Espetáculo infantil “Atravessando Lugares” – A Cia Mano a Mana apresenta acrobacias e brincadeiras em um diálogo leve com crianças e adultos.
Horário: 16h | Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200 | Entrada: gratuita
- Show dos Bolofofos – Personagens infantis com música e dança, para crianças de 3 a 12 anos (meia-entrada).
Horário: 16h | Local: Palácio Popular da Cultura | Entrada: a partir de R$ 50
- A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante – Atividades lúdicas com livros e cantigas para crianças de até 6 anos.
Horário: 10h | Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203 | Entrada: gratuita
- Miss Beleza Gay MS 2025 – Eleição estadual celebra diversidade e representatividade, com cinco candidatas.
Horário: 19h às 22h | Local: Teatro Aracy Balabanian | Entrada: gratuita
- Fesmorena – Festival Estudantil de Música Autoral – Gravações oficiais das canções finalistas, com apresentações de jovens de diferentes cidades.
Horário: 13h às 20h | Local: Praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza | Entrada: gratuita
- Blitz do Brincar – Espaço lúdico com jogos de tabuleiro gigante e atividades cooperativas.
Horário: 15h30 às 17h30 | Local: Shopping Norte Sul Plaza | Entrada: gratuita
- MORDIDA convida Alien Sputnik – Show de rock alternativo com discotecagem de DJs locais.
Horário: 21h | Local: Vexame Bar – R. Calógeras, 3100 | Entrada: gratuita
Domingo (19)
- Feira Bosque da Paz – Edição Dia das Crianças – Brincadeiras, concurso de cabelo maluco, espetáculos infantis e experiências culturais.
Horário: a partir das 10h | Local: Praça do Bosque da Paz | Entrada: gratuita
- Magic Dragon – Castelo medieval com dragões e piscina de bolinhas para crianças de todas as idades (restrições para menores de 4 anos e acima de 1,40 m).
Horário: 12h às 20h | Local: Shopping Campo Grande – Praça de Eventos | Entrada: R$ 50
- Adoleta Jump Park – Parque inflável com 22 brinquedos gigantes, rampas e escorregadores, para crianças a partir de 2 anos.
Horário: 15h às 21h | Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande | Entrada: R$ 59,90 (promoção de estreia: 20% de desconto para os 200 primeiros ingressos)
Além dessas atividades, Campo Grande recebe atrações musicais e culturais em diferentes espaços, garantindo entretenimento para públicos de todas as idades neste fim de semana.