Campo Grande tem programação cultural e diversão para toda a família neste fim de semana

O fim de semana em Campo Grande traz atrações para diferentes públicos, com destaque para cultura, arte, música e entretenimento. Entre os eventos estão espetáculos de dança contemporânea, apresentações teatrais, shows musicais e atividades para crianças, além da eleição da Miss Beleza Gay MS 2025.

Sábado (18)

– A Cia Mano a Mana apresenta acrobacias e brincadeiras em um diálogo leve com crianças e adultos. Horário: 16h | Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200 | Entrada: gratuita Show dos Bolofofos – Personagens infantis com música e dança, para crianças de 3 a 12 anos (meia-entrada).

– Personagens infantis com música e dança, para crianças de 3 a 12 anos (meia-entrada). Horário: 16h | Local: Palácio Popular da Cultura | Entrada: a partir de R$ 50 A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante – Atividades lúdicas com livros e cantigas para crianças de até 6 anos.

– Atividades lúdicas com livros e cantigas para crianças de até 6 anos. Horário: 10h | Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203 | Entrada: gratuita Miss Beleza Gay MS 2025 – Eleição estadual celebra diversidade e representatividade, com cinco candidatas.

– Eleição estadual celebra diversidade e representatividade, com cinco candidatas. Horário: 19h às 22h | Local: Teatro Aracy Balabanian | Entrada: gratuita Fesmorena – Festival Estudantil de Música Autoral – Gravações oficiais das canções finalistas, com apresentações de jovens de diferentes cidades.

– Gravações oficiais das canções finalistas, com apresentações de jovens de diferentes cidades. Horário: 13h às 20h | Local: Praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza | Entrada: gratuita Blitz do Brincar – Espaço lúdico com jogos de tabuleiro gigante e atividades cooperativas.

– Espaço lúdico com jogos de tabuleiro gigante e atividades cooperativas. Horário: 15h30 às 17h30 | Local: Shopping Norte Sul Plaza | Entrada: gratuita MORDIDA convida Alien Sputnik – Show de rock alternativo com discotecagem de DJs locais.

Domingo (19)

– Brincadeiras, concurso de cabelo maluco, espetáculos infantis e experiências culturais. Horário: a partir das 10h | Local: Praça do Bosque da Paz | Entrada: gratuita Magic Dragon – Castelo medieval com dragões e piscina de bolinhas para crianças de todas as idades (restrições para menores de 4 anos e acima de 1,40 m).

– Castelo medieval com dragões e piscina de bolinhas para crianças de todas as idades (restrições para menores de 4 anos e acima de 1,40 m). Horário: 12h às 20h | Local: Shopping Campo Grande – Praça de Eventos | Entrada: R$ 50 Adoleta Jump Park – Parque inflável com 22 brinquedos gigantes, rampas e escorregadores, para crianças a partir de 2 anos.

Além dessas atividades, Campo Grande recebe atrações musicais e culturais em diferentes espaços, garantindo entretenimento para públicos de todas as idades neste fim de semana.