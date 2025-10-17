Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

AGENDA

Campo Grande tem programação cultural e diversão para toda a família neste fim de semana

Agenda inclui espetáculos de dança, shows, atividades infantis e concursos de beleza LGBTQIAPN+

Duda Schindler

Feira Bosque na Paz é realizada em Campo Grande - Foto: Reprodução/Setesc
Feira Bosque na Paz é realizada em Campo Grande - Foto: Reprodução/Setesc

O fim de semana em Campo Grande traz atrações para diferentes públicos, com destaque para cultura, arte, música e entretenimento. Entre os eventos estão espetáculos de dança contemporânea, apresentações teatrais, shows musicais e atividades para crianças, além da eleição da Miss Beleza Gay MS 2025.

Sábado (18)

  • Espetáculo infantil “Atravessando Lugares” – A Cia Mano a Mana apresenta acrobacias e brincadeiras em um diálogo leve com crianças e adultos.
    Horário: 16h | Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200 | Entrada: gratuita
  • Show dos Bolofofos – Personagens infantis com música e dança, para crianças de 3 a 12 anos (meia-entrada).
    Horário: 16h | Local: Palácio Popular da Cultura | Entrada: a partir de R$ 50
  • A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante – Atividades lúdicas com livros e cantigas para crianças de até 6 anos.
    Horário: 10h | Local: Casa de Ensaio – R. Visconde de Taunay, 203 | Entrada: gratuita
  • Miss Beleza Gay MS 2025 – Eleição estadual celebra diversidade e representatividade, com cinco candidatas.
    Horário: 19h às 22h | Local: Teatro Aracy Balabanian | Entrada: gratuita
  • Fesmorena – Festival Estudantil de Música Autoral – Gravações oficiais das canções finalistas, com apresentações de jovens de diferentes cidades.
    Horário: 13h às 20h | Local: Praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza | Entrada: gratuita
  • Blitz do Brincar – Espaço lúdico com jogos de tabuleiro gigante e atividades cooperativas.
    Horário: 15h30 às 17h30 | Local: Shopping Norte Sul Plaza | Entrada: gratuita
  • MORDIDA convida Alien Sputnik – Show de rock alternativo com discotecagem de DJs locais.
    Horário: 21h | Local: Vexame Bar – R. Calógeras, 3100 | Entrada: gratuita

Domingo (19)

  • Feira Bosque da Paz – Edição Dia das Crianças – Brincadeiras, concurso de cabelo maluco, espetáculos infantis e experiências culturais.
    Horário: a partir das 10h | Local: Praça do Bosque da Paz | Entrada: gratuita
  • Magic Dragon – Castelo medieval com dragões e piscina de bolinhas para crianças de todas as idades (restrições para menores de 4 anos e acima de 1,40 m).
    Horário: 12h às 20h | Local: Shopping Campo Grande – Praça de Eventos | Entrada: R$ 50
  • Adoleta Jump Park – Parque inflável com 22 brinquedos gigantes, rampas e escorregadores, para crianças a partir de 2 anos.
    Horário: 15h às 21h | Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande | Entrada: R$ 59,90 (promoção de estreia: 20% de desconto para os 200 primeiros ingressos)

Além dessas atividades, Campo Grande recebe atrações musicais e culturais em diferentes espaços, garantindo entretenimento para públicos de todas as idades neste fim de semana.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos