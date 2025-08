Campo Grande terá vacinação contra a gripe em dois pontos neste sábado

A campanha de vacinação contra a gripe segue neste sábado (2) em Campo Grande, com atendimento em dois locais para ampliar o acesso da população. As doses estarão disponíveis na Unidade de Saúde da Família (USF) Parque do Sol, das 7h30 às 16h45, e na Praça da Moreninha III, das 14h às 18h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), além da vacina contra a gripe, a USF Parque do Sol também oferecerá os imunizantes do calendário regular para crianças, adolescentes, adultos e idosos, permitindo a atualização da caderneta de vacinação.

Já na Praça da Moreninha III, será aplicada apenas a dose contra a gripe, disponível para todas as idades a partir dos seis meses. É necessário apresentar um documento pessoal no momento da imunização.

A vacina continua disponível nas 74 unidades de saúde da Capital, conforme os horários das salas de vacinação.