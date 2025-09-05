Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

NA CÂMARA

Campo Grande veta nomeação de condenados por crimes de racismo em cargos públicos

Projeto aprovado pela Câmara Municipal amplia restrições já previstas em outras legislações, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio

Duda Schindler

Vereadores durante seçãod esta quinta-feira (4) - Foto: Reprodução/ Câmara Municipal CG
Vereadores durante seçãod esta quinta-feira (4) - Foto: Reprodução/ Câmara Municipal CG

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (4) um projeto de lei que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por crimes de racismo para cargos públicos municipais. A medida vale tanto para funções efetivas quanto para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta e indireta.

O Projeto de Lei 11.668/25, de autoria do vereador Jean Ferreira, foi votado em regime de urgência e aprovado em única discussão. A proposta amplia regras já existentes que impedem a ocupação de cargos públicos por pessoas condenadas por violência doméstica, feminicídio, stalking e outros crimes previstos em legislações específicas.

Com a nova norma, ficam impedidos de assumir funções na prefeitura, autarquias e fundações municipais aqueles que tiverem condenação com base na Lei Federal nº 7.716/1989, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

Durante a votação, o vereador Jean Ferreira destacou a importância da medida para Campo Grande, lembrando que a cidade tem uma população formada por negros, pardos, indígenas e quilombolas. Ele citou ainda a trajetória de Tia Eva, referência da comunidade quilombola que ajudou a fundar a capital.

“O racismo é uma das maiores vergonhas da humanidade. Hoje, a Câmara deu um passo importante pela igualdade e pela justiça social”, afirmou o parlamentar.

Além da aprovação desse projeto, os vereadores também votaram outras proposições e mantiveram quatro vetos do Executivo durante a sessão ordinária.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos