Capacitação de lideranças comunitárias fortalece combate à violência contra a mulher em MS

No mês de agosto, dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, será realizada uma capacitação voltada para lideranças comunitárias ‘com o objetivo de fortalecer a prevenção e o enfrentamento da violência de gênero. O curso busca ampliar o conhecimento sobre os diversos tipos de agressão — física, psicológica, moral, sexual e patrimonial — e incentivar a participação ativa da comunidade na proteção das mulheres.

A iniciativa é promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Cidadania, e faz parte do Programa Protege, que reúne diferentes órgãos estaduais para unir esforços na prevenção e combate à violência contra a mulher. A primeira turma será formada no dia 16 de agosto, às 8h, no auditório da secretaria em Campo Grande. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet.

A capacitação visa preparar lideranças, formais ou informais, para identificar sinais de violência, muitas vezes invisíveis ou naturalizados, como a violência psicológica, que costuma ser pouco denunciada. Além disso, o treinamento orienta sobre como acolher a vítima, escutá-la sem julgamentos e indicar os canais de denúncia e apoio existentes, garantindo que as mulheres saibam onde encontrar proteção e assistência.