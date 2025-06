Capacitação fortalece uso de ferramentas digitais nos atendimentos ao consumidor

O Procon Mato Grosso do Sul realizou, nesta semana, mais uma etapa de qualificação voltada aos servidores, com foco no uso de ferramentas digitais que integram o processo administrativo.

A ação, promovida pela Escola do Consumidor, evidenciou que a digitalização não é apenas uma mudança tecnológica, mas uma transformação institucional que depende diretamente do conhecimento técnico, da atuação estratégica e do comprometimento dos servidores. São eles os principais responsáveis pela construção e execução de fluxos administrativos digitais que impactam, diretamente, na agilidade, eficiência e resolutividade das demandas dos consumidores.

Durante a formação, foram detalhadas as funcionalidades do Sistema E-Procon, que reúne os módulos Papel Zero e Horus. A advogada e assessora técnica Eliete Joerke conduziu a apresentação e reforçou que “o atendimento ao consumidor deve ser compreendido como um processo único, onde cada etapa precisa estar alinhada entre os setores e executada com precisão técnica pelos servidores”.

Com o Papel Zero, todas as informações inseridas pelo consumidor transitam digitalmente, desde a abertura da reclamação até a eventual aplicação de sanções. Já os processos físicos, ao serem digitalizados, passam a ser acompanhados pelo Horus, ampliando a transparência e o controle institucional.

“A tecnologia só é eficiente quando está nas mãos de quem compreende sua lógica e sabe utilizá-la a favor do cidadão. Por isso, a qualificação contínua dos servidores é essencial para garantir respostas rápidas, soluções fundamentadas e o fortalecimento da confiança do consumidor na instituição”, afirmou Eliete.

O servidor Guilherme Vilela de Oliveira, do setor de atendimento, destacou que o domínio das ferramentas digitais permite ao servidor prestar informações mais claras ao consumidor sobre prazos e etapas de cada demanda. Já Francislaine Ruiz de Almeida, da assessoria técnica, reforçou que “a competência técnica dos servidores é o que sustenta a excelência do serviço, permitindo compreender o processo como um todo, desde a documentação apresentada até a definição de eventuais penalidades”.

Para o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, investir na valorização e na qualificação dos servidores é reconhecer o papel central que cada um exerce na consolidação de uma política pública eficiente de proteção e defesa do consumidor.

“A tecnologia está em constante evolução, mas são os servidores que transformam ferramentas em soluções. São eles que constroem, com técnica e compromisso, processos que geram satisfação e justiça para a população sul-mato-grossense”, concluiu.