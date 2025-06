Capataz é morto a tiros durante festa de noivado da filha em Naviraí

Greison Fernandes Camargo, de 38 anos, foi morto a tiros na noite do último sábado (7), durante a festa de noivado da filha, em uma fazenda na região do Porto Caiuá, zona rural de Naviraí. Ele era capataz da propriedade e foi baleado após uma discussão com um dos convidados do evento.

O suspeito, de 43 anos, foi encontrado dormindo em casa, próxima ao local do crime, e preso em flagrante. Com ele, foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e munições, sendo duas já deflagradas.

A vítima morreu no local antes da chegada do socorro. Segundo informações apuradas, o autor do crime alegou não se lembrar do ocorrido durante o interrogatório.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que instaurou inquérito e trata o crime como homicídio qualificado.