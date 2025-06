Capital abre inscrições para cursos gratuitos em diversas áreas

Jovens e adultos a partir de 15 anos podem se inscrever para três cursos gratuitos voltados à qualificação profissional, com início já na próxima semana, em Campo Grande. As vagas são presenciais e limitadas, com direito a certificado ao final da formação.

As opções incluem os cursos de Extensão de Cílios, Higiene e Manipulação de Alimentos e Manicure e Pedicure — áreas com alta demanda e que podem representar oportunidades de geração de renda ou inserção no mercado de trabalho.

Cronograma dos cursos

Extensão de cílios

Data: 10/06 a 12/06

Horário; 07h30 às 11h30

Local: Sejuv- Rua 25 de Dezembro, 924. Shopping Marrakech- 3° Andar