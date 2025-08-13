Capital amplia programa habitacional com investimento de R$ 1 milhão

Campo Grande vai destinar mais de R$ 1 milhão para ampliar o Programa Recomeçar Moradia, que oferece auxílio emergencial a famílias em situação de vulnerabilidade. A medida vai criar 100 novas vagas, sendo 50 para mulheres vítimas de violência e 50 para pessoas com deficiência, reforçando o atendimento a grupos com maior dificuldade de acesso à moradia.

De acordo com a Prefeitura, a ação segue as diretrizes da Lei Municipal nº 6.797/2022 e mantém o valor mensal de R$ 500 para ajudar no pagamento de aluguel. As inscrições seguem até 31 de agosto, de forma on-line ou presencial no posto de atendimento da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), no Pátio Central Shopping. O processo é gratuito.

Para participar, é necessário residir há mais de dois anos na cidade, ter renda familiar de até três salários mínimos, não possuir imóvel próprio e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e no cadastro da EMHA. Além disso, cada modalidade exige comprovação específica, como medida protetiva para mulheres vítimas de violência ou laudo médico atualizado para pessoas com deficiência.

O programa já beneficiou mais de 300 famílias desde sua criação, atuando como suporte temporário para evitar que situações de vulnerabilidade resultem em desabrigo. O sorteio das vagas será público e incluirá suplentes. Quem for convocado e não comparecer no prazo de 15 dias será desclassificado.

Recomeçar Moradia

Criado como uma política de resposta rápida, o Recomeçar Moradia foi reconhecido nacionalmente em 2023 com o Prêmio Selo de Mérito, concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação, pela inovação e impacto social no apoio à população em risco habitacional.