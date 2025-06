Capital celebra o leite com festival e seminário que movimentam o setor

Campo Grande será palco de dois importantes eventos voltados ao fortalecimento da pecuária leiteira e da valorização da produção artesanal regional: o Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa e o III Seminário Estadual do Leite.

As iniciativas foram tema do Agro é Massa, desta terça-feira (3), que recebeu o assessor técnico de agronegócio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Otto Ferreira Cândido de Souza, para detalhar a programação e os objetivos das ações.

Promovido pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com entidades como Acrissul, Girolando, Sistema Famasul, Senar, Sebrae e Semadesc, o Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa acontece nos dias 27 e 28 de junho, no Parque de Exposições da Acrissul. A proposta é reunir produtores de leite, queijos e derivados, além de artesãos e empreendedores da economia criativa, para uma grande vitrine da produção local.

Segundo Otto Ferreira, o evento se inspira no sucesso da tradicional Festa do Queijo, realizada em Rochedinho, e tem como foco a valorização do produto regional e a geração de oportunidades de comercialização para pequenos e médios produtores. “Vamos ter exposição de animais, torneios leiteiros, espaço para comercialização de produtos como iogurtes, sorvetes e artesanato. É um evento técnico, mas também cultural e gastronômico, pensado para toda a população”, afirmou.

Durante a entrevista, o assessor destacou que o festival busca conectar o campo à cidade, aproximando o público urbano da cadeia produtiva do leite. “É importante mostrar que por trás do leite, do queijo, do iogurte, existe muito trabalho. A criança daqui sabe que não é da caixinha que o leite sai”, brincou Otto.

A programação contará com atividades durante o dia e também à noite. As provas técnicas e exposições acontecem no período diurno, enquanto o público poderá aproveitar atrações culturais e a praça de alimentação à noite.

Além do festival, nesta terça-feira (3) ocorre também o III Seminário Estadual do Leite, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). O evento reúne especialistas, autoridades e produtores para debater os desafios e perspectivas da cadeia leiteira no estado, especialmente em temas como inovação, sustentabilidade, políticas públicas e apoio à agricultura familiar.

A realização conjunta desses dois eventos marca o mês do leite com uma ampla mobilização setorial, reforçando o compromisso das instituições com o desenvolvimento da pecuária leiteira sul-mato-grossense. A expectativa dos organizadores é atrair um grande público e fortalecer ainda mais a imagem de Campo Grande como referência na produção de leite e derivados.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta terça-feira (3):