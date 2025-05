Capital cria mais de 3 mil empregos formais no primeiro trimestre do ano

Campo Grande encerrou o primeiro trimestre de 2025 com saldo positivo de 3.803 postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apenas no mês de março, foram abertas 569 novas vagas formais.

O relatório aponta que, em março, o município registrou 13.434 admissões e 12.865 desligamentos, o que resultou em uma variação positiva de 0,23% no nível de emprego em relação ao mês anterior.

Setores em alta

O setor de serviços liderou a geração de empregos no mês, com saldo de 630 contratações. Dentro desse segmento, a área da educação abriu 489 vagas, e as atividades administrativas, 176. No acumulado do trimestre, o setor de serviços somou 2.536 vagas.

Outros setores também contribuíram para o desempenho positivo: construção civil (+835 vagas), indústria (+263), comércio (+114) e agropecuária (+55).