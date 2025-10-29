Capital ganha central unificada para agilizar contratações no setor supermercadista

A partir da próxima segunda-feira (3), Campo Grande passa a contar com uma Central de Vagas voltada exclusivamente ao setor supermercadista. O espaço reunirá em um só local todas as oportunidades de trabalho das redes Comper e Fort Atacadista, pertencentes ao Grupo Pereira.

A central funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na Rua Brilhante, 1988, bairro Vila Bandeirantes. No local, os candidatos poderão consultar vagas, participar de entrevistas, realizar exames admissionais e receber orientações técnicas.

O novo modelo de contratação tem como meta reduzir o tempo médio de admissão de 20 para apenas 3 dias, evitando a perda de candidatos por demora na resposta e oferecendo uma experiência mais eficiente desde o primeiro contato. A unidade contará ainda com o apoio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), responsável pela realização dos exames e pela prevenção de riscos ocupacionais.

Setor supermercadista

De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o setor é hoje o maior empregador do país, com cerca de 9 milhões de trabalhadores e 357 mil vagas abertas, sendo mais de 18 mil na região Centro-Oeste.

Somente em Campo Grande, a nova Central reúne 405 oportunidades em 58 cargos diferentes, como operador de loja, repositor, operador de caixa, auxiliar de perecíveis e atendente.

Os processos seletivos ocorrerão de forma presencial e não exigem experiência prévia. A empresa também oferece programas de capacitação e planos de crescimento profissional, com formações específicas em atendimento e gestão, além de oportunidades para pessoas com deficiência.