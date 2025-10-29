Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

OPORTUNIDADE

Capital ganha central unificada para agilizar contratações no setor supermercadista

Nova unidade reúne oportunidades de emprego e promete reduzir tempo de admissão de 20 para 3 dias

Duda Schindler

Espaço reunirá no local todas as oportunidades de trabalho das redes pertendentes ao Grupo Pereira - Foto: Divulgação
Espaço reunirá no local todas as oportunidades de trabalho das redes pertendentes ao Grupo Pereira - Foto: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (3), Campo Grande passa a contar com uma Central de Vagas voltada exclusivamente ao setor supermercadista. O espaço reunirá em um só local todas as oportunidades de trabalho das redes Comper e Fort Atacadista, pertencentes ao Grupo Pereira.

A central funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na Rua Brilhante, 1988, bairro Vila Bandeirantes. No local, os candidatos poderão consultar vagas, participar de entrevistas, realizar exames admissionais e receber orientações técnicas.

O novo modelo de contratação tem como meta reduzir o tempo médio de admissão de 20 para apenas 3 dias, evitando a perda de candidatos por demora na resposta e oferecendo uma experiência mais eficiente desde o primeiro contato. A unidade contará ainda com o apoio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), responsável pela realização dos exames e pela prevenção de riscos ocupacionais.

Setor supermercadista

De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o setor é hoje o maior empregador do país, com cerca de 9 milhões de trabalhadores e 357 mil vagas abertas, sendo mais de 18 mil na região Centro-Oeste.

Somente em Campo Grande, a nova Central reúne 405 oportunidades em 58 cargos diferentes, como operador de loja, repositor, operador de caixa, auxiliar de perecíveis e atendente.

Os processos seletivos ocorrerão de forma presencial e não exigem experiência prévia. A empresa também oferece programas de capacitação e planos de crescimento profissional, com formações específicas em atendimento e gestão, além de oportunidades para pessoas com deficiência.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos