Capital recebe 3º Open Arena Paz de Beach Tennis com atletas de MS, PR e SP

A capital sul-mato-grossense será palco, entre os dias 13 e 15 de junho, da terceira edição do Open Arena Paz de Beach Tennis, torneio que se consolida como um dos mais tradicionais da modalidade no estado. A competição, de caráter interestadual, deve reunir atletas de destaque de Mato Grosso do Sul, além de jogadores vindos do interior do Paraná e de São Paulo.

As disputas acontecem nas categorias Pró A, B, C, Iniciante e 90+ (soma das idades), em duplas masculinas, femininas e mistas. Os jogos começam na sexta-feira (13), com as partidas de duplas mistas. No sábado (14) e domingo (15), entram em quadra as categorias masculinas e femininas. As partidas serão realizadas na Arena Paz, em Campo Grande.

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de junho e devem ser feitas pelo site ou aplicativo LetzPlay (https://LetzPlay.me/t/35160).

O evento tem o apoio da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo, além de promover o esporte, revelar novos talentos e oferecer ao público a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível técnico.

Com crescimento constante desde a sua introdução em Campo Grande, em 2011, o beach tennis tem ganhado cada vez mais espaço no cenário esportivo local e nacional. Em 2024, atletas do estado, como Raissa Freitas, se destacaram em competições como os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs / Praia).

O torneio também reforça o espírito de confraternização e incentivo à prática esportiva entre atletas de todas as idades e níveis de experiência.