Capital recebe neste sábado a Anos 80 Ball, evento de celebração da cultura Ballroom

Campo Grande será palco, neste sábado (31), da Anos 80 Ball, evento inspirado na cultura Ballroom que tem como objetivo celebrar trajetórias e fortalecer a memória coletiva da comunidade LGBTQIAPN+ de Campo Grande. Organizada pela Coletiva Movimentú, a Ball será realizada na casa de eventos NON, a partir das 19h, reunindo performances artísticas, música e moda em uma noite marcada pelo protagonismo de pessoas trans e pretas.

Kiara De Lá – Foto: Pablo Pacheco

Idealizada por Kiara De Lá, artista e produtora cultural da Femme Queen House of De Lá, junto a Ariska 007 e Zuri Hands Up, a Anos 80 Ball busca homenagear em vida os nomes que contribuem para a construção da cena Ballroom em Mato Grosso do Sul. A proposta também faz referência ao movimento que se consolidou nos anos 1980, em meio à crise do HIV, como espaço de resistência e afirmação para corpos marginalizados.

Sete categorias integram a programação da noite, incluindo danças e desfiles com referências à estética e cultura dos anos 80. Entre elas estão “Baby Vogue Old Way”, “Runway APT”, “Lip Sync Performance” e “Face Beleza Preta”, considerada a principal da Ball. A apresentação será comandada por Kiara De Lá como MC, Ariska 007 como chanter e Baronesa 007 como comentadora. O som fica por conta das discotecagens de Afroqueer 007 e Léo Le Cinq, com avaliação do júri formado por Luara 007, Gabs Golden 007 e LadyAfroo 007.

Mais do que entretenimento, a Ballroom é compreendida pelas organizadoras como uma tecnologia social de afeto, acolhimento e resistência. “É uma tecnologia travesti, que hackeia o sistema para criar caminhos de existência. Não é só dança e performance, é sobrevivência e celebração”, explica Kiara De Lá, ao destacar a importância de espaços seguros e afirmativos para a comunidade trans.

Jessika Rabello – Foto: Ana Laura Menegat

“É uma forma de reparação e celebração dessas existências muitas vezes invisibilizadas. Aqui, cada peça é pensada para dar visibilidade e dignidade a quem desfila”, afirma

A moda também desempenha papel central no evento. Para Jessika Rabello, figurinista e aliada cisgênera da cena, vestir os corpos da Ballroom é um gesto político.

Anos 80 Ball

Local: NON – Rua Pimenta Bueno, 127

Horário: a partir das 19h

Dresscode: Moda anos 80

Organização: Coletiva Movimentú

Apoio: Ballroom MS; Coletiva de Trans pra Frente; Okai; Ajuberô Ateliê; KPROD

*Com informações da Assessoria