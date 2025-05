Capital tem atendimento infantil reduzido nas unidades de saúde nesta terça

CAMINHO SEGURO

Três homens são presos por estupro de vulnerável em operação em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta segunda-feira (5), três homens condenados por estupro de vulnerável durante a Operação Caminhos Seguros 2025. Durante a operação Três homens são presos por estupro de vulnerável em operação em MS, as autoridades conseguiram efetuar as prisões. A ação, realizada em municípios da região de Aquidauana, […]