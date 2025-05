Capital tem domingo cheio com shows, festas e eventos ao ar livre

O domingo (4), em Campo Grande será marcado por uma agenda diversificada de eventos culturais, musicais e gastronômicos, com atrações para diferentes públicos e faixas etárias. Entre os destaques está a apresentação gratuita da cantora Luísa Sonza no projeto MS Ao Vivo, além de feiras, festas comunitárias e rodas de samba.

Luísa Sonza sobe ao palco às 17h, no Parque das Nações Indígenas, com acesso livre ao público. O evento faz parte do programa de shows promovido pelo governo estadual.

Também a partir das 17h, a Capivas Cervejaria realiza o evento “Mãe Também Samba”, que reúne música ao vivo e recreação para crianças. A entrada é gratuita até as 19h, e após esse horário passa a custar R$ 10.

Mais tarde, às 18h, o Má.donna recebe o “Pagode de Domingo”, com o grupo Samba do Caramelo. A entrada é gratuita. No mesmo horário, o Valley Pub promove o “Domingo do Modão”, com apresentações de Carla e Junior, e Junior Mota e Paulinho.

Durante o dia, a programação começa cedo. Às 8h iníciou o 38º Undokai, festa da comunidade nipo-brasileira de Campo Grande, realizada no Clube de Campo da Associação Nipo-Brasileira, com entrada gratuita.

Até às 15h, acontece a Feira Borogodó na Praça do Coophafé (Rua das Garças, nº 3164). A edição deste domingo é dedicada ao Dia das Mães, com opções de presentes, artesanato e economia criativa. A entrada é gratuita.