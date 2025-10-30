Capital tem mais de 1,4 mil vagas de emprego abertas em diferentes áreas

Campo Grande conta com 1.463 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas, segundo o Painel de Intermediação de Mão de Obra. As oportunidades abrangem 155 profissões diferentes, com ofertas de 190 empresas da capital, e exigem que os candidatos mantenham o cadastro atualizado no sistema de intermediação.

Entre as funções com maior número de postos estão auxiliar administrativo, auxiliar de lavanderia, bombeiro hidráulico, churrasqueiro, desossador, encanador, magarefe, mecânico de automóveis e caminhões e motorista de caminhão, com destaque para 17 vagas destinadas à última categoria.

Além das contratações imediatas, há 998 triagens voltadas a processos seletivos de treinamento remunerado, distribuídas em 70 atividades diferentes. Nessa lista estão cargos como auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, operador de caixa, operador de telemarketing ativo, pedreiro e repositor de supermercados.

O painel também oferece 81 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), em 10 funções distintas. As oportunidades incluem supervisor de logística, analista de suporte de sistemas, auxiliar de expedição, jardineiro, operador de empilhadeira, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, empacotador à mão, auxiliar de limpeza e auxiliar de confecção, sendo esta última com 40 postos abertos.

A lista completa de vagas pode ser consultada no Painel Municipal de Intermediação de Mão de Obra, disponível no site da Funsat.

O atendimento presencial acontece na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.