Capital tem mais de 2 mil vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta quinta-feira (14) a “Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro”, no bairro Aero Rancho, das 13h às 16h. O evento reúne 20 empresas parceiras da Agência de Intermediação de Emprego, com recrutamento presencial e entrevistas imediatas.

Ao todo, as empresas presentes na feira oferecem 1.600 vagas, que fazem parte das 2.046 oportunidades disponíveis nesta data no painel da Funsat.

Entre as funções estão assistente administrativo, operador de telemarketing, vendedor interno e externo, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de açougue, motorista entregador, coletor de lixo, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza e jovem aprendiz.

Atendimento na Funsat

O atendimento regular da Funsat também começou às 7h desta quinta-feira na sede da fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com vagas ofertadas por 204 empresas, somando 143 funções diferentes. Entre os destaques estão açougueiro (43), operador de caixa (235), desossador (100), auxiliar de operação (105) e retalhador de carne (100).

Das 1.253 vagas que não exigem experiência, há oportunidades para ajudante de eletricista (4), auxiliar de limpeza (85), jardineiro (2), operador de bomba de concreto (6) e servente de obras (14). Para Pessoas com Deficiência (PCD) são 13 vagas, incluindo auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), porteiro (1) e atendente de lojas (1).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ou pelo perfil @funsat.cg no Instagram. A lista completa está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.