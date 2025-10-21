Veículos de Comunicação
SAÚDE ANIMAL

Capital tem mais de 48 mil cães e gatos vacinados contra a raiva

Nova etapa da Campanha de Vacinação percorre quatro bairros de Campo Grande

Duda Schindler

Cachorro sendo vacinado contra a raiva em Campo Grande - Foto: Reprodução/ Prefeitura de CG
Cachorro sendo vacinado contra a raiva em Campo Grande - Foto: Reprodução/ Prefeitura de CG

A Campanha de Vacinação contra a Raiva já aplicou mais de 48 mil doses em Campo Grande desde o início da ação, em 4 de agosto. O balanço parcial aponta a imunização de 34.310 cães e 14.391 gatos.

Nesta nova fase, as equipes da Gerência de Controle de Zoonoses percorrem os bairros Caiçara, Taveirópolis, Amambaí e Leblon. O atendimento é feito de casa em casa, com o objetivo de ampliar o número de animais vacinados e facilitar o acesso dos tutores ao serviço.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que a vacinação é uma medida preventiva essencial, especialmente após o registro de dez morcegos infectados pelo vírus da raiva neste ano dentro do perímetro urbano. O dado reforça a importância da imunização de cães e gatos como forma de interromper a transmissão da doença.

Os tutores que não estiverem em casa no momento da visita das equipes podem levar seus animais até a Gerência de Controle de Zoonoses, na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, Vila Ipiranga. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h.

A vacinação anual contra a raiva é considerada a principal estratégia de controle da doença no município.

