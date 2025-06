Capital terá 10 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

A população de Campo Grande pode se inscrever em 10 mil vagas gratuitas em cursos profissionalizantes por meio do programa “Pronto pro Trabalho”, lançado nesta terça-feira (4) pelo Senai, em parceria com a Câmara Municipal. A iniciativa visa oferecer qualificação prática e teórica em mais de 40 cursos presenciais, voltados a áreas como construção civil, alimentação, setor automotivo, manutenção e logística.

A proposta é descentralizar o acesso à formação profissional, levando as capacitações até os bairros da cidade por meio de carretas-escola e contêineres adaptados, com apoio da estrutura comunitária de cada região, como unidades de saúde, escolas e igrejas.

Nesta semana, uma das carretas do Senai está estacionada na sede da Câmara Municipal e oferece cursos rápidos na área de panificação e confeitaria. Um totem de autoatendimento foi instalado no local para facilitar as inscrições.

A grade inclui aulas como:

3/6 — Primeiros passos na confeitaria criativa

4/6 — Pão na massa: pães salgados para começar

5/6 — Pães doces que vendam: primeiros passos para lucrar com sabor

6/6 — Salgados de sucesso: o início da sua renda no forno

As inscrições para o programa podem ser feitas presencialmente nos locais das aulas ou pelo site oficial do Senai. Os cursos serão organizados conforme a procura em cada região da cidade