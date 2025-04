Capital terá plantão de vacinação contra a gripe durante feriado

Campo Grande terá plantões de vacinação contra a Influenza durante todo o feriado prolongado do Dia do Trabalhador (1º) . A ação visa facilitar o acesso ao imunizante para quem não consegue se vacinar durante os dias úteis, com pontos estratégicos distribuídos em diferentes regiões da cidade.

A vacinação começa já na quinta-feira (1º), com dois pontos ativos: um na praça do bairro Jardim Noroeste e outro no Mercado Gaúcho, no bairro Monte Castelo. A dose será aplicada em pessoas a partir dos seis meses de idade.

Na sexta-feira, 2 de maio, durante o ponto facultativo, a vacinação segue em dois supermercados. Já no sábado e domingo, dois shoppings da capital funcionarão como locais de imunização.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento com foto.

Vacinação contra Influenza

Quinta-feira (1º de maio)

Onde:

Praça do Jardim Noroeste – Rua Indianápolis, 1.949 (das 9h às 14h)

Mercado Gaúcho – Rua Norte, 211 – Bairro Monte Castelo (das 9h às 15h)

Horário:

Sexta-feira (2 de maio)

Onde:

Comper Tamandaré – Avenida Tamandaré, 635 (das 9h às 15h)

Fort Atacadista Parati – Rua da Divisão, 1.208 (das 9h às 15h)



Sábado (3 de maio)

Onde: Pátio Central Shopping (das 9h às 16h)

Domingo (4 de maio)

Onde: Shopping Norte Sul Plaza (das 11h às 17h)

Público-alvo: pessoas a partir de 6 meses de idade

Documentação: apresentar documento pessoal com foto