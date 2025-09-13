Veículos de Comunicação
SAÚDE

Capital terá plantão de vacinação neste sábado

Ação será realizada no Shopping Bosque dos Ipês, com aplicação de todas as vacinas do calendário de rotina

Duda Schindler

Vacina é medida preventiva adicional ao calendário de rotina (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Neste sábado (13), moradores de Campo Grande poderão se vacinar em plantão especial no shopping Bosque do Ipês, que funcionará das 10h às 18h, sem intervalo para almoço. O atendimento será por ordem de chegada e vai disponibilizar todas as vacinas do calendário de rotina, além da imunização contra a gripe, liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A ação é organizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Para receber as doses, é necessário apresentar documento de identidade com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

Entre as vacinas disponíveis estão Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Hepatite B, DTP (difteria, tétano e coqueluche), Febre Amarela, HPV, Poliomielite e Meningocócica C.

A Sesau lembra que a vacinação contra a gripe protege contra os vírus influenza A e B, que circulam com maior intensidade nos meses mais frios e podem causar complicações, especialmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Além do plantão no shopping, as vacinas continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde e de saúde da família, nos horários habituais de atendimento.

