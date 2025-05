Capital terá vacinação contra a gripe no fim de semana com pontos em escolas e shopping

Campo Grande realiza uma ação especial de vacinação contra a gripe neste fim de semana, nos dias 17 e 18 de maio, com atendimentos em diferentes pontos da cidade, incluindo unidades de saúde, escolas e shopping. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à vacina, especialmente para quem não consegue comparecer durante os dias úteis.

A vacinação está disponível para todas as pessoas com seis meses de idade ou mais. A aplicação é feita por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Para se vacinar, basta apresentar um documento oficial com foto.

Um dos principais locais de atendimento será o Shopping Bosque dos Ipês, que funcionará como ponto de vacinação das 10h às 17h, no primeiro piso, em frente à Positivamente Academias. Também haverá atendimento na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45, nos dois dias.

Vacinação contra a gripe em Campo Grande

📍 Sábado – 17 de maio

USF Tiradentes (Av. José Nogueira Vieira – Jardim Itatiaia) – 7h30 às 16h45

E.M. Domingos Gonçalves Gomes (R. Barão de Limeira, 599 – Jardim Colonial) – 8h às 13h

E.M. Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira (R. Barão de Grajaú – Parque Novos Estados) – 8h às 13h

E.E. Elia França Cardoso (R. Sgt. Jonas Sérgio de Oliveira, 297 – Jardim São Conrado) – 8h às 13h

Shopping Bosque dos Ipês (1º piso) – 10h às 17h

📍 Domingo – 18 de maio

USF Tiradentes – 7h30 às 16h45

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 17h

✅ Público-alvo: população a partir de 6 meses de idade

📄 Documentos necessários: documento oficial com foto

📌 Atendimento por ordem de chegada, sem agendamento