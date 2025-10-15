Capital mantém liderança econômica em MS com crescimento de empregos e novos negócios

Campo Grande encerrou setembro reafirmando sua posição como principal polo econômico de Mato Grosso do Sul. A cidade se destacou na geração de empregos formais, na abertura de novas empresas e na atração de investimentos estruturantes, com índices elevados de confiança das famílias em relação à economia local.

O Índice de Confiança das Famílias (ICF) registrou 106,4 pontos em setembro, mantendo-se em patamar elevado, mesmo com leve ajuste técnico após três meses consecutivos de alta. Mais de 50% das famílias se sentem seguras quanto ao emprego, perspectivas profissionais e estabilidade de renda, reforçando a maturidade econômica do município.

A geração de empregos formais manteve ritmo positivo pelo oitavo mês consecutivo, com Campo Grande responsável por quase 24% das vagas criadas no Estado. Os setores de Serviços, Comércio e Construção Civil lideram a contratação, enquanto a agropecuária registrou retração temporária devido ao vazio sanitário da soja.

O ambiente de negócios também atingiu recorde histórico, com 454 novas empresas abertas em setembro, concentradas principalmente em Serviços e Comércio. Desde janeiro, o município responde por aproximadamente 4.400 novos empreendimentos, consolidando-se como o principal centro empreendedor do Estado e do Centro-Oeste.

Investimentos estratégicos, como os projetos vinculados à Rota Bioceânica, reforçam a projeção de Campo Grande como hub logístico regional. Com aportes anunciados de R$ 2,16 bilhões, o setor deve gerar mais de 3 mil empregos diretos, fortalecer a infraestrutura e ampliar a competitividade da cidade no comércio internacional.