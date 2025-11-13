Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

DOBRADINHA DO PL?

Valdemar anuncia Capitão Contar e PL pode ter dobradinha caseira para o Senado

Adriano Hany

Capitão Contar retorna ao PL com apoio da direção nacional para disputar o Senado por Mato Grosso do Sul
Capitão Contar retorna ao PL com apoio da direção nacional para disputar o Senado por Mato Grosso do Sul.

Capitão Contar foi anunciado como pré-candidato ao Senado pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Isso ocorreu nesta quarta-feira (12). É uma movimentação que reposiciona o tabuleiro eleitoral de 2026 em Mato Grosso do Sul.

Com o aval público da direção nacional, o ex-deputado estadual volta ao partido já com missão definida. Ele vai disputar a vaga sul-mato-grossense no Senado pelo PL.

Na mesma equação política está o ex-governador Reinaldo Azambuja, que assumiu neste ano a presidência do diretório estadual do PL justamente com a pretensão de se lançar candidato ao Senado no próximo pleito.

Ele deixou o comando do PSDB, sigla à qual esteve vinculado por décadas, para ingressar no PL há cerca de oito semanas. Dessa forma, o anúncio em torno de Capitão Contar é imediatamente lido como um teste de força interna. Isso ocorre entre o projeto estadual comandado por Azambuja e a estratégia nacional da legenda.

Com o gesto da cúpula do partido, é colocado em dúvida o desenho inicialmente imaginado por Azambuja para 2026. A presidência estadual do PL em Mato Grosso do Sul foi assumida por ele com capital político próprio.

Havia expectativa de protagonismo na disputa pelo Senado. Agora, porém, a chancela explícita de Valdemar da Costa Neto a Contar cria um cenário de indefinição dentro da sigla. Isso inclui até mesmo a formação das chapas majoritárias e as alianças que poderão ser costuradas até o ano eleitoral.

Em publicação nas redes sociais, Valdemar da Costa Neto enfatizou o desempenho de Capitão Contar nas urnas como argumento central para o retorno. O ex-deputado foi o mais votado da história de Mato Grosso do Sul para a Assembleia Legislativa. Além disso, em 2022, chegou ao segundo turno na disputa pelo governo. Na ocasião, foi derrotado por Eduardo Riedel.

“Ele aceitou o convite que fiz para disputar o Senado pelo PL, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. A volta dele à família PL reforça o nosso time e mostra ainda mais a força do projeto que queremos para o futuro do povo sul-mato-grossense e do Brasil”, escreveu o dirigente.

Disputa Interna no PL

Ao mesmo tempo, a narrativa de que o retorno “consolida um projeto nacional” sinaliza que a candidatura de Capitão Contar não está restrita à disputa regional. Ela se encaixa em uma estratégia mais ampla de fortalecimento da bancada do PL no Senado.

Nesse contexto, a sigla passa a conviver com dois nomes de peso interessados na mesma vaga. Isso tende a intensificar negociações internas, rearranjos locais e eventuais composições.

Até que o partido bata o martelo, há uma disputa de espaço entre Capitão Contar e Reinaldo Azambuja dentro da própria legenda. Assim, a corrida pelo Senado em Mato Grosso do Sul fica, desde já, marcada por essa conflitante dinâmica interna.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos
Formação técnica no agro: inscrições abertas e início em fevereiro de 2026 - Foto: Divulgação/ SENAR MS

Capacitação & Emprego

Senar MS abre 500 vagas gratuitas em cursos técnicos; início em fevereiro de 2026

O Senar MS abriu inscrições para 500 vagas em cursos técnicos gratuitos distribuídos em diversas cidades. A oferta inclui agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura e florestas; além disso, a grande novidade é segurança do trabalho. Para profissionais já formados, o programa destacou a especialização técnica em sistemas de produção de ruminantes, oferecida no Centro de […]