Caravana da Castração inicia atendimentos gratuitos em municípios de MS

A Caravana da Castração já está em andamento em Mato Grosso do Sul, oferecendo atendimentos gratuitos para cães e gatos. A ação percorre 45 municípios com procedimentos de castração, microchipagem e medicação pós-operatória. A iniciativa é coordenada pela Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção Animal), em parceria com a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Em Miranda, primeira cidade atendida, foram realizados 1.578 cadastros em 24 horas e 750 animais passaram pelos procedimentos. Em Bodoquena, 294 cadastros foram feitos e há previsão de 350 castrações.

O projeto conta com estrutura adaptada, incluindo ônibus climatizado e equipe especializada. Também disponibiliza um CTI móvel para atendimento emergencial nos municípios que não possuem clínica veterinária.

A Caravana tem como meta alcançar 20 mil castrações em todo o estado, atuando no controle populacional de cães e gatos e contribuindo para a saúde pública, por meio da prevenção de zoonoses. Além dos atendimentos, o projeto inclui ações educativas e cadastro digital com microchipagem dos animais.

Para receber a ação, os municípios se comprometem a implantar, em até um ano, um calendário local de conscientização sobre bem-estar animal.

Próximas paradas da Caravana da Castração:

Bonito: 13 a 15 de julho (agendamento: 12 de julho)

Jardim: 17 a 19 de julho (agendamento: 16 de julho)

Porto Murtinho: 21 e 22 de julho (agendamento: 20 de julho)

Nioaque: 24 e 25 de julho (agendamento: 23 de julho)

Anastácio: 27 a 30 de julho (agendamento: 26 de julho)

Aquidauana: 1º a 5 de agosto (agendamento: 31 de julho)

Ladário: 7 e 8 de agosto (agendamento: 6 de agosto)

Corumbá: 11 a 20 de agosto (agendamento: 9 e 10 de agosto)

O agendamento é obrigatório e deve ser feito exclusivamente pelo site: www.sigpet.ms.gov.br.