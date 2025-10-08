Caravana da Castração inicia terceira etapa em Mato Grosso do Sul

A Caravana da Castração começa neste mês sua terceira etapa em Mato Grosso do Sul. O programa, executado pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova) e vinculado à Setesc, vai atender 20 municípios até 16 de dezembro, oferecendo castração, medicação e microchipagem para cães e gatos.
O projeto integra o Programa MS Vida Animal, que tem meta de 20 mil procedimentos até abril de 2026. Até o momento, mais de 9,6 mil animais foram atendidos em 24 municípios. Os agendamentos devem ser feitos exclusivamente pelo site do SigPet (www.sigpet.ms.gov.br).
Segundo o superintendente Carlos Eduardo Rodrigues, a nova fase contará com reforço técnico e ampliação das equipes veterinárias. Ele destaca que o programa contribui para reduzir o número de animais em situação de rua e prevenir zoonoses, além de integrar ações do poder público com a população.
O secretário Marcelo Miranda afirma que a Caravana se consolidou como política pública permanente de bem-estar animal e que o programa também impacta a saúde humana e ambiental, ao garantir controle populacional e atendimento gratuito em todas as regiões.
As próximas cidades atendidas e as datas de agendamento são:
- Nova Alvorada do Sul: 8 e 9 de outubro (agendamento: 7 de outubro)
- Rio Brilhante: 11 e 12 de outubro (agendamento: 10 de outubro)
- Maracaju: 14 a 18 de outubro (agendamento: 13 de outubro)
- Guia Lopes da Laguna: 20 e 21 de outubro (agendamento: 19 de outubro)
- Itaporã: 23 e 24 de outubro (agendamento: 22 de outubro)
- Douradina: 26 de outubro (agendamento: 25 de outubro)
- Ponta Porã: 28 a 31 de outubro (agendamento: 27 de outubro)
- Dourados: 3 a 12 de novembro (agendamento: 1 e 2 de novembro)
- Fátima do Sul: 14 e 15 de novembro (agendamento: 13 de novembro)
- Glória de Dourados: 17 de novembro (agendamento: 16 de novembro)
- Ivinhema: 19 a 22 de novembro (agendamento: 18 de novembro)
- Deodápolis: 24 de novembro (agendamento: 23 de novembro)
- Caarapó: 26 a 29 de novembro (agendamento: 25 de novembro)
- Itaquiraí: 1 e 2 de dezembro (agendamento: 30 de novembro)
- Paranhos: 4 e 5 de dezembro (agendamento: 3 de dezembro)
- Japorã: 8 de dezembro (agendamento: 6 e 7 de dezembro)
- Iguatemi: 10 de dezembro (agendamento: 9 de dezembro)
- Jateí: 12 de dezembro (agendamento: 11 de dezembro)
- Laguna Carapã: 14 de dezembro (agendamento: 13 de dezembro)
- Vicentina: 16 de dezembro (agendamento: 15 de dezembro)
O superintendente reforça que o programa tem como objetivo oferecer atendimento de qualidade, com protocolos de segurança e cuidado para todos os animais, consolidando a Caravana como ferramenta de saúde pública e responsabilidade social.