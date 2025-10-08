Caravana da Castração inicia terceira etapa em Mato Grosso do Sul

A Caravana da Castração começa neste mês sua terceira etapa em Mato Grosso do Sul. O programa, executado pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova) e vinculado à Setesc, vai atender 20 municípios até 16 de dezembro, oferecendo castração, medicação e microchipagem para cães e gatos.

O projeto integra o Programa MS Vida Animal, que tem meta de 20 mil procedimentos até abril de 2026. Até o momento, mais de 9,6 mil animais foram atendidos em 24 municípios. Os agendamentos devem ser feitos exclusivamente pelo site do SigPet (www.sigpet.ms.gov.br).

Segundo o superintendente Carlos Eduardo Rodrigues, a nova fase contará com reforço técnico e ampliação das equipes veterinárias. Ele destaca que o programa contribui para reduzir o número de animais em situação de rua e prevenir zoonoses, além de integrar ações do poder público com a população.

O secretário Marcelo Miranda afirma que a Caravana se consolidou como política pública permanente de bem-estar animal e que o programa também impacta a saúde humana e ambiental, ao garantir controle populacional e atendimento gratuito em todas as regiões.