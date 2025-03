Caravana Sebrae Delas levará crédito e capacitação para mulheres empreendedoras

O Sebrae lançou a Caravana Sebrae Delas, nesta quinta-feira (27), durante o último dia do Delas Day, realizado em Campo Grande. A iniciativa percorrerá todas as capitais brasileiras nos próximos dois anos, oferecendo capacitação, palestras e suporte financeiro para mulheres empreendedoras.

A caravana tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino ao facilitar o acesso ao crédito. O Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa (Fampe) do Sebrae deve dar garantia de 100% das operações para empresas criadas por mulheres, reduzindo as taxas de juros e possibilitando que mais empreendedoras obtenham financiamento.

A diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, explicou o funcionamento da iniciativa. De acordo com ela, a iniciativa busca levar educação financeira e garantir o financiamento para mulheres. “O Sebrae mas garante ao banco que aquela empreendedora pode receber o crédito, reduzindo os juros e facilitando o acesso ao financiamento. Hoje, por exemplo, conseguimos uma redução de 15% nos juros de uma operação realizada aqui no evento”, enfatizou Margarete.

A primeira beneficiada foi a proprietária da loja Gringa Modas, Nilza Ferreira Pires, que recebeu o crédito do Fampe. Com 35 anos de experiência no setor de vendas, ela tinha o sonho de ter sua própria empresa. “Sempre trabalhei com vendas, mas meu sonho era ter minha própria loja, consegui abrir a Gringa Modas e fui atrás de capacitação para crescer no mercado”, compartilhou Nilza.

A empreendedora ainda afirma que foi através do Sebrae que conseguiu orientação sobre as melhores opções de crédito. “Agora estou investindo para expandir a loja, quero abrir mais unidades, segmentar os produtos por faixa etária e tamanho, e continuar crescendo”.

A caravana levará informações sobre crédito, treinamentos e rodadas de negócios para mulheres em todo o Brasil.

O Delas Day também promoveu debate sobre a participação das mulheres na política, os desafios para acessar cargos de poder e a violência política de gênero.

Público lotou espaço durante painel – Foto: Duda Schindler/ RCN67

O painel “Mulher, Democracia e Participação Política” reuniu a senadora Tereza Cristina, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), a vereadora de Antônio João, Inaye Lopes Kaiowá (PSDB), e a diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho.

Em um debate mediado pela secretária de Estado e Cidadania, Viviane Luiza,as diferenças partidárias foram colocadas de lado e as participantes compartilharam suas trajetórias políticas, relatando os desafios encontrados no caminho e incentivaram outras mulheres a ocuparem cargos público.