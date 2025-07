Carreta da Justiça atende Douradina nesta semana

A Carreta da Justiça chega a Douradina nesta quinta e sexta-feira, dias 3 e 4. A unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) oferece atendimento jurídico gratuito à população, com serviços como pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos, reconhecimento de paternidade e orientações em geral. Os atendimentos devem ser agendados pelo WhatsApp (67) 98462-8249.

Antes de Douradina, a Carreta esteve em Laguna Carapã nos dias 30 de junho e 1º de julho. Sob supervisão do juiz Silvio Cezar do Prado, foram registradas 28 novas ações, entre elas dois pedidos de pensão alimentícia, dois divórcios consensuais e um reconhecimento e extinção de união estável. Também foram abertos 23 processos de natureza cível.

A Carreta da Justiça é uma iniciativa que leva o Judiciário a locais onde não há fórum, como distritos e pequenos municípios. A estrutura é adaptada para julgar ações cíveis, criminais e de juizados especiais, garantindo cidadania e acesso à Justiça para quem vive longe dos grandes centros.

Mais informações sobre os serviços e a programação da Carreta estão disponíveis no site do TJMS.