Carreta da Justiça finaliza atendimentos do semestre em Douradina

O município de Douradina, a cerca de 200 km de Campo Grande, foi o último destino da Carreta da Justiça no primeiro semestre de 2025. Durante os dias 3 e 4 de julho, a unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul atendeu gratuitamente 125 pessoas e registrou a abertura de 18 novas ações judiciais.

Entre os atendimentos realizados, oito processos foram de divórcio, sete de reconhecimento de união estável com conversão em casamento, além de duas ações de alimentos e um pedido de guarda. A equipe, supervisionada pelo juiz Robson Celeste Candeloro, também prestou outros 35 atendimentos com orientações jurídicas, consultas e agendamentos. A Defensoria Pública, parceira na ação, atendeu 36 pessoas.

Ao longo do semestre, a Carreta da Justiça passou por 14 cidades do interior, além de duas ações na capital. No total, foram mais de 2 mil atendimentos prestados, com 573 ações abertas e a circulação de quase 4 mil pessoas pelos locais de atendimento. A parceria com a Defensoria resultou ainda em 451 atendimentos.

As principais demandas registradas envolvem questões de família: 405 atendimentos sobre união estável e casamento, 76 divórcios e 40 acordos de pensão alimentícia. Também foram abertos processos para guarda de crianças, reconhecimento de paternidade e correções em registros civis.

Guia Lopes da Laguna foi o município com maior volume de atendimentos no semestre: 225 serviços prestados, 83 ações abertas e 620 pessoas atendidas.

Com estrutura adaptada, a Carreta da Justiça leva os serviços do Judiciário a cidades que não possuem fórum, oferecendo orientação jurídica e solução de conflitos de forma gratuita e acessível para a população.