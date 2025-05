Cartilha criada em MS promove inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em parceria com a Subsecretaria para Políticas de Pessoas LGBTQIAPN+, lançou a cartilha “Inclusão e Transformação”, voltada à promoção da empregabilidade de pessoas trans.

A cartilha apresenta orientações práticas sobre como promover a diversidade no ambiente corporativo, com propostas de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho. Traz ainda informações sobre direitos, legislação, ferramentas para empresas, boas práticas de contratação e estratégias para aumentar a empregabilidade desse público.

O conteúdo foi elaborado com o objetivo de sensibilizar empregadores, ampliar o diálogo com a sociedade e fomentar ações que reduzam barreiras no acesso ao trabalho formal.

Desigualdade no acesso ao trabalho

Levantamento da organização Travessia – Estratégias em Inclusão, intitulado “Experiências LGBTQIAPN+ no Ambiente de Trabalho”, aponta que 53% dos profissionais LGBTQIAPN+ conhecem alguém que sofreu preconceito no trabalho, e 24% relatam ter sido vítimas de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.

Segundo o instituto Datafolha, 15,5 milhões de brasileiros se identificam como LGBTQIAPN+, o equivalente a 7% da população. No entanto, esse grupo ocupa apenas 4,5% dos postos de trabalho formais. Entre pessoas trans, a participação é ainda menor: apenas 0,38%.

Denúncias de discriminação ou violência podem ser feitas pelo Disque 100, na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos ou diretamente ao MPMS, por meio de sua ouvidoria ou Promotorias.