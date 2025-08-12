Cartórios poderão ser obrigados a informar nascimentos sem registro de pai

Cartórios de Mato Grosso do Sul poderão ser obrigados a informar mensalmente à Defensoria Pública todos os registros de nascimento realizados sem identificação de paternidade. A medida está prevista no Projeto de Lei 91/2025, que determina o repasse de dados como nome e endereço da mãe, telefone e, se informado, o nome e endereço do suposto pai.

O texto também prevê que, no ato do registro, a mãe seja orientada sobre o direito de indicar o pai e ingressar com ação de investigação de paternidade. A proposta foi aprovada em primeira discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta terça-feira (12) e segue para segunda votação em plenário.

O projeto ainda estabelece prioridade nos casos em que a mãe seja menor de idade, especialmente aos 16 anos, com comunicação imediata à Defensoria para garantir assistência jurídica integral e gratuita.