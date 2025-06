Casa da Cultura seguirá funcionando em prédio do Exército Brasileiro

A Casa da Cultura de Campo Grande continuará operando no prédio histórico Mello e Cáceres, do Exército Brasileiro, após a renovação do termo de cessão de uso assinada nesta quarta-feira (25). A formalização da parceria garante a permanência das atividades culturais no espaço, localizado na Avenida Afonso Pena.

O local é um dos principais pontos públicos voltados à arte e cultura da Capital. Desde a inauguração, em setembro de 2024, o prédio tem abrigado exposições, oficinas, cursos e eventos voltados à produção e formação cultural. A Casa da Cultura também atua na preservação da memória histórica do município.

O espaço conta com galeria de artes visuais, biblioteca, salas para oficinas e ensaios, ateliê, área para apresentações ao ar livre e um museu com acervo militar. As atividades são gratuitas e abertas à comunidade, com possibilidade de visitas mediadas para escolas e instituições.

Mais de 32 cursos e oficinas já foram ofertados desde a abertura, nas áreas de música, dança e artes visuais. O espaço também realiza lançamentos de livros, rodas de conversa e ações culturais em parceria com artistas e coletivos regionais.

A Casa da Cultura é administrada pela Prefeitura de Campo Grande e funciona de segunda a sábado. A programação completa, bem como informações sobre inscrições e agendamentos, está disponível nas redes sociais da Casa da Cultura e no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Serviço

Casa da Cultura de Campo Grande

Avenida Afonso Pena, 2.270 – Centro

Segunda a sexta, das 9h às 18h | Sábado, das 9h às 12h