EXPERIÊNCIA

CASACOR MS cria conexão inédita com Manoel de Barros

Mostra abre ao público neste 24 de setembro com mais de 25 ambientes que unem cultura, arquitetura e novas formas de habitar

Duda Schindler

CASACOR fica localizada na R. Manoel Seco Tomé, 143 - Foto: Duda Schindler
CASACOR fica localizada na R. Manoel Seco Tomé, 143 - Foto: Duda Schindler

Uma residência do Jardim dos Estados, com mais de quatro décadas de história, é o cenário da CASACOR Mato Grosso do Sul 2025. A escolha do imóvel, pertencente à família Buainain, ganhou novo significado ao estabelecer uma conexão inédita com a Casa de Manoel de Barros, vizinha de muro e hoje transformada em espaço cultural. Pela primeira vez, a experiência do visitante ultrapassa o espaço expositivo e se estende ao universo poético do maior nome da literatura sul-mato-grossense.

Após três anos fechada, a casa abre as portas renovada, abrigando mais de 25 ambientes assinados por arquitetos, designers e engenheiros. Cada espaço foi concebido para traduzir diferentes modos de morar contemporâneo, unindo estética, funcionalidade, bem-estar e impacto visual. Reconhecida internacionalmente, a mostra segue sua tradição de provocar diálogos entre arquitetura, design de interiores, paisagismo e arte.

CASACOR MS 2025 conta com mais de 25 ambientes assinados por profissionais regionais do estado – Foto: Duda Schindler

O tema deste ano, “Semear Sonhos”, propõe reflexões sobre futuros coletivos e sustentáveis, a partir de três pilares: sonhos coletivos, ecossistemas em cooperação e confluência de saberes. A proposta é estimular conexões entre ambiente urbano e natureza, integrando diferentes disciplinas em busca de soluções inovadoras para o morar.

A edição de 2025 também marca uma nova fase da mostra no estado, agora sob a gestão de um grupo de produtores culturais. Entre os franqueados estão Gustavo Castelo, conhecido como Cegonha, Ely Oliveira Semmelroth, Karla Viegas e Ricardo Câmara. Já o masterplan e a curadoria de marcas levam a assinatura da designer de interiores Daiana Capuci, enquanto a comunicação e relações públicas estão sob direção de Bia Figueiredo.

Ao longo dos anos, a CASACOR MS já ocupou imóveis históricos, shoppings e até um hospital em Campo Grande, consolidando-se como vitrine de tendências e boas práticas do morar contemporâneo. Em 2025, o evento ganha novo fôlego ao integrar memória, cultura e inovação em um mesmo percurso.

Exposição fica aberta ao público até dia nove de novembro. Os ingressos estão disponíveis online.

O que é a CASACOR

A CASACOR é a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Criada em 1987, em São Paulo, expandiu-se pelo Brasil e outros países, reunindo grandes nomes e novos talentos do setor.

A exposição funciona como laboratório de tendências e espaço de experimentação, refletindo transformações culturais, comportamentais e tecnológicas do morar contemporâneo.

